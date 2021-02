Des taux longs US plus élevés

La montée des prix des matières premières conduit les investisseurs à anticiper plus d'inflation. Les taux à long terme des États-Unis ont dès lors progressé.

Aux États-Unis, les taux longs sont en forme. Au cours des six derniers mois, les taux d'intérêt des obligations gouvernementales américaines de longue durée ont bien progressé . Le rendement des Treasuries arrivant à maturité dans dix ans est passé de 0,50% début août à près de 1,20% actuellement.

Le taux d'intérêt des obligations gouvernementales américaines d'une maturité de trente ans a récemment dépassé 2%, pour la première fois en près d'un an.

Taux US à 30 ans

Idem pour le taux US à trente ans, qui a récemment dépassé 2%, alors qu'il était tombé à moins de 1,2% il y a six mois. Ces mouvements sont à mettre en relation avec l'anticipation d'une inflation plus soutenue.