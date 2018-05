Des traders soignés pour leur addiction au bitcoin

13 millions de personnes à travers le monde détiennent des bitcoins. De quoi détruire quelques vies et quelques familles.

Grand potentiel addictif

Cette addiction pourrait faire sourire si elle ne recelait pas les germes d’un phénomène beaucoup plus massif. En matière de potentiel addictif, les monnaies virtuelles offrent en effet un tout-en-un aux amateurs de sensations fortes. On y trouve cinq attributs d’autres formes de passions dévorantes:

· le côté ludique des jeux vidéos

· la souplesse d’utilisation du net

· le caractère aléatoire des machines à sous

· la perspective ou l’illusion d’un enrichissement massif à court comme à long terme

· un arrière-plan révolutionnaire et anti-système.