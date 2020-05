Des ventes de fonds en baisse au premier trimestre

Des fonds en actions plébiscités

Au dernier trimestre de 2019, les fonds investis en actions ont connu la plus forte croissance, avec une augmentation de 16,6% de l'actif géré à 9,4 milliards d'euros, imputable en majorité à des souscriptions. Sur l’ensemble de l’année 2019, les fonds d’actions sont ceux qui ont le plus progressé, avec une croissance de 42,6%. Cette catégorie de fonds était suivie des fonds mixtes et obligataires qui ont enregistré respectivement une hausse de 18,5% et 14,9%, note la Beama.