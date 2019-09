Draghi et la BCE face à des attentes élevées

Baisse de taux, achats d'actifs, accentuation des TLTRO, renforcement de la forward guidance, "tiering" pour les banques et prévisions réduites: les six attentes des marchés vis-à-vis de la BCE.

1. Baisse de taux

"Une nouvelle baisse du taux de dépôt semble certaine", indique Frank Vranken, chef économiste de Puilaetco Dewaay. Mais dans quelle mesure? Bank of America Merrill Lynch et ING tablent sur une baisse de 20 points de base (0,2 point de pourcentage), à -0,6%. Nomura verrait plutôt une réduction de 10 points de base à -0,5%. BNP Paribas Asset Management coupe la poire en deux et prévoit un recul de 0,15 point. Sur les marchés, les contrats à terme sur les taux de la BCE traduisent l'attente d'une baisse de 0,1 point.