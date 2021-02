Du potentiel dans les petites et moyennes capitalisations européennes

Comgest reste le maître incontesté dans cette catégorie de fonds, avec une stratégie axée sur les valeurs de qualité.

S’exposer sur les petites et moyennes capitalisations reste une proposition attractive pour les investisseurs. Ces sociétés affichent généralement des rythmes de croissance plus rapides que les grandes capitalisations, et sont également moins couvertes par les analystes. Les gestionnaires peuvent ainsi trouver plus facilement des pépites qui vont leur permettre de dépasser la performance des indices.

Ce segment rassemble toutefois un ensemble de produits assez hétérogènes. La capitalisation moyenne des sociétés dans les portefeuilles pourra ainsi varier de quelques centaines de millions d’euros à près de 10 milliards d’euros. La stratégie d’investissement pourra adopter une stratégie de croissance, ou au contraire avoir une exposition sectorielle nettement plus axée sur des secteurs industriels et cycliques. Enfin, au niveau géographique, les déviations pourront être importantes par rapport aux poids des différents pays, sans compter les pondérations parfois très limitées du Royaume-Uni dans certains produits.

36,5% Durant l’année 2020, la performance des différents fonds repris dans le tableau a varié de 6,9% à 36,5%.

Disparité

Durant l’année 2020, la performance des différents fonds repris dans notre tableau a ainsi varié de 6,9% à 36,5%. Le fonds géré par Philip Dicken chez Columbia Threadneedle a plus particulièrement profité de son positionnement sur certains titres qui ont particulièrement bien profité durant l’épidémie, notamment par TeamViewer, une application qui facilite le travail à distance.

"Nous sommes généralement actifs sur les introductions en bourse, et nous avions fait entrer le titre dans notre portefeuille en 2019. S’exposer sur de telles sociétés comporte un risque plus élevé, mais également la possibilité de réaliser des performances très soutenues si vous êtes en mesure d’identifier les opportunités, et d’acheter une bonne société au bon moment."

Sa stratégie d’investissement va privilégier des sociétés de bonne qualité, qui dégagent des rendements sur fonds propres élevés, qui peuvent réinvestir une grande partie de leur résultat et soutenir leur croissance. "Sur le long terme, nous allons rester dans un environnement de faible croissance et d’inflation basse, et donc les valeurs de croissance vont continuer d’être valorisées avec une prime", constate encore Philip Dicken.

Croissance et qualité

Sur un horizon de cinq ans, la performance annualisée dégagée par le fonds de Comgest dépasse toutefois très largement l’ensemble de ses concurrents. "Notre fonds a fourni une protection à la baisse durant l’exercice écoulé", souligne Alistair Wittet, le cogestionnaire du fonds. "Près de 45% de nos valeurs en portefeuille ont ainsi dégagé une croissance de leurs ventes durant le premier semestre 2020. Notre exposition sur la technologie nous a également bien profité, dans un contexte où la digitalisation de certaines activités s’est accélérée durant les derniers mois". Pour 2021, Alistair Wittet souligne que la stratégie d’investissement continuera de privilégier la croissance et la qualité, une caractéristique qui devrait soutenir la performance du portefeuille. "Les résultats vont rebondir rapidement pour de nombreuses sociétés, et ils bénéficieront également de la faiblesse du dollar. Nous viserons les sociétés qui seront en mesure de profiter d’un contexte favorable", et le portefeuille comporte ainsi plusieurs noms qui seront exposés sur un rebond de l’activité économique comme Wizz Air, Moncler, SMCP ou MTU Aero Engines.