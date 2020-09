"Ed, le bull" est de retour

"Ed, le bull", c’est presque le nom d’une célèbre boisson énergisante. Oui, Edward Yardeni est ce que l’on peut appeler un taureau (bull), un optimiste pour la bourse américaine. Considéré comme un vétéran de Wall Street – il affiche plus de 40 ans d'expérience sur les marchés –, il est aujourd’hui à la tête de sa propre société Yardeni Research après avoir travaillé à la Federal Reserve, chez Prudential et Deutsche Bank aux USA.

Le mois dernier, sur son blog, il nous rappelait que la Première guerre mondiale a été suivie par la pandémie de grippe espagnole en 1918, qui a infecté quelque 500 millions de personnes et en a tué 50 millions. Etant donné que la population mondiale était de 1,8 milliard, cela implique un taux d’infection de 28% et un taux de mortalité de presque 3%. Aujourd'hui, la population est de 7,5 milliards. Et on dénombre 28 millions de cas et 900.000 morts dans le monde. Loin des chiffres de 1918.