Edouard Carmignac quitte la gestion du fonds Patrimoine

Le fondateur de la firme française de gestion Carmignac n'assure plus la gestion du fonds Patrimoine, le plus grand fonds de la société. Il reste néanmoins directeur des investissements et membre du comité de stratégie de la firme.

Edouard Carmignac ne gère plus le fonds Patrimoine, fonds le plus important géré par la firme qu'il a fondée, Carmignac. Il a annoncé ce mardi ne plus assurer la gestion de ce fonds. Rose Ouahba, responsable de l'équipe obligataire de la firme, et David Older, responsable de l'équipe actions, géreront désormais le fonds.