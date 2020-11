Effet de rattrapage ou réelle rotation sectorielle sur les marchés?

Au lendemain d'un impressionnant rebond des bourses, la tendance semble se calmer. À quelques exceptions, notamment à la Bourse de Bruxelles. Le rally a-t-il des chances de se poursuivre?

Acheter d'abord et poser des questions ensuite. Le rally boursier enclenché lundi par le laboratoire Pfizer - qui a annoncé un vaccin "efficace à 90%" contre le nouveau coronavirus - a montré que la pandémie reste le sujet principal de discussions dans les salles de marché et que la moindre bonne nouvelle peut provoquer une fièvre acheteuse en quelques minutes. Mais beaucoup d'intervenants se demandent aujourd'hui si cette vague d'optimisme va perdurer à court terme.

D'autant que les marchés boursiers nous donnent a priori peu d'indications ce mardi. Wall Street a ouvert en ordre dispersé: le Dow Jones gagne 0,33% à l'ouverture tandis que le S&P 500 et le Nasdaq sont dans le rouge. En Europe, le BEL 20 surperforme tous les autres indices actions, avec un bond d'environ 2,80%. Le Stoxx Europe 600 progresse lui de 0,58%.

+16,9% Surperformance des banques européennes En deux séances, le secteur bancaire a rebondi de 16,9% en Europe. Contre une hausse de 0,33% pour les valeurs technologiques.

Au niveau sectoriel, on voit cependant se dessiner une rotation sectorielle depuis deux séances. Le compartiment technologique, très prisé ces derniers mois, est clairement à la traîne. Et ce, de part et d'autre de l'Atlantique.

Pour Sylvain Goyon, stratégiste chez Oddo, il est fort à parier que cette tendance va se poursuivre. Et les bénéficiaires de cette rotation sectorielle sont bien entendu les actions "value" et les valeurs cycliques. Il cite le tourisme, l'automobile, les banques, les biens d'équipement, l'assurance, l'immobilier et les matériaux de construction. A contrario, les secteurs plus défensifs comme la santé, l'alimentation et les télécommunications devraient, selon lui, être délaissés. "Les investisseurs vont mettre de côté les investissements jugés sûrs pour des actifs plus risqués, tandis que l'espoir d'un retour à la normale devrait favoriser les secteurs les plus touchés par la pandémie".

Des incertitudes encore persistantes

"Il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu'il peut y avoir une surperformance durable des actions "value", après une si longue période de sous-performance" Edmund Shin BNP Wealth Management

D'autres estiment toutefois que les perspectives à long terme des actions "value" restent incertaines. "Il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu'il peut y avoir une surperformance durable des actions "value", après une si longue période de sous-performance", explique Edmund Shing, de BNP Wealth Management. "Les secteurs bancaire et pétrolier nécessiteront des changements beaucoup plus fondamentaux, tels qu'une reprise de la demande mondiale de brut et des courbes de rendement plus raides, pour surperformer".