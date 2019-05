Élections européennes: les 3 questions posées par les marchés

Outre les élections régionales et fédérales, les Belges sont appelés pour élire leurs représentants au Parlement européen. Un rendez-vous plus attendu par les marchés? Pas si sûr. Selon Bernard Keppenne, économiste en chef de CBC Banque, il n'y a pas de réelle appréhension du côté des investisseurs "car d'autres sujets les préoccupent, comme la guerre commerciale ou le Brexit".

Les populistes parviendront-ils à former un front commun?, s'interrogent tout de même de nombreux observateurs. "Le principal point que les marchés financiers vont surveiller, c'est la montée en puissance des partis populistes. Jamais dans l'histoire européenne, on n'avait connu pareille situation. Mais au vu des forces en présence, il est peu probable que l'on arrive à un blocage du Parlement européen", estime Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan Asset Management. Et de pointer les résultats des élections aux Pays-Bas, où les nationalistes du Forum pour la démocratie n'obtiendraient que trois sièges au Parlement européen.