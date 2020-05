Les soins de santé se distinguent

Le secteur a plus rapidement effacé ses pertes depuis le début de l'année sur les marchés boursiers.

Sur une période de dix ans, l’indice MSCI World Health Care, où la firme Johnson & Johnson affiche le poids le plus important devant le groupe américain UnitedHealth, présente un rendement annualisé de 13% contre 8% pour l'indice boursier mondial MSCI World. "L’évolution démographique et les progrès de la technologie et de la science médicale ont permis au secteur d’offrir une croissance supérieure à la moyenne", explique-t-on chez Schroders.