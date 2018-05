En effervescence, le secteur pétrolier offre encore un potentiel limité

Avec la forte hausse des prix du brut, les actions pétrolières ont surperformé les autres valeurs. Le secteur gagne 11,25% depuis le début de l’année. Mais selon certains analystes, le potentiel haussier est maintenant limité. Mieux vaut privilégier les actions avec un bon rendement.

La flambée des prix du pétrole. Le sujet est sur toutes les lèvres dans les couloirs des salles de marché. Le Brent a bondi de 3,23% la semaine dernière, tandis que le pétrole texan (WTI) a franchi le seuil symbolique de 70 dollars pour la première fois depuis décembre 2014. Et c’est Donald Trump qui a allumé la mèche. Le président des États-Unis a annoncé mardi soir que son pays se retirait de l’accord sur le nucléaire iranien. Il a par ailleurs promis de rétablir les sanctions économiques levées depuis son entrée en vigueur, et de les porter à leur "plus haut niveau".

Une annonce sans surprise pour la plupart des observateurs. Depuis qu’il était candidat à la présidence, Donald Trump n’a pas cessé de critiquer l’accord, lui reprochant des "lacunes désastreuses".

Le pétrole en route pour les 80 dollars le baril?

La question que tous les intervenants du marché se posent à présent est de savoir quel sera l’impact de ces sanctions sur les cours de pétrole. L’actuelle tendance haussière va-t-elle perdurer? "Il est difficile d’évaluer exactement comment les sanctions américaines renouvelées à l’égard de l’Iran vont se concrétiser. Mais il va sans dire que c’est positif pour le marché pétrolier. Les flux pétroliers en provenance de l’Iran seront limités et le marché sera plus serré avec moins de capacité de réserve comme coussin de sécurité. En tant que tel, la route vers les 80 dollars le baril semble aujourd’hui plus ou moins déterminée", estime Bjarne Schieldrop, chief analyst commodities à la banque suédoise SEB.

Les responsables iraniens ont toutefois voulu rassurer les investisseurs. Le ministre du pétrole Bijan Zanganehat a assuré jeudi que la décision de Donald Trump "n’aura aucun impact sur [leurs] exportations de pétrole". Les précédentes sanctions internationales avaient pourtant fait baisser les exportations de pétrole iraniennes d’un million de barils par jour. L’histoire va-t-elle se répéter?

En mars 2018, l’Iran était redevenu le troisième plus gros producteur de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), avec une production de 3,8 millions de barils par jour et des exportations atteignant 2,46 millions.

Avec ce retour des sanctions américaines, certains experts ont calculé que cela pourrait provoquer une baisse de 200.000 à 300.000 barils par jour de la production. "Nous pourrions voir le marché du pétrole brut se resserrer de manière significative au second semestre 2018 et l’année prochaine", pensent les analystes de la banque australienne ANZ.

Tous les regards se portent dès lors vers la réaction des membres de l’OPEP, qui se réunissent le 22 juin prochain à Vienne. Les réductions de production imposées depuis plus d’un an vont-elles être prolongées? "Nous pensons que, lors de sa prochaine réunion, l’OPEP décidera en faveur d’une poursuite des quotas en 2019 et stabilisera ainsi les prix du pétrole autour de 70-80 dollars. Dans le cas contraire, si l’organisation laisse rebondir la production, les prix pourraient retomber à environ 50 dollars", a affirmé Martin Jansson, commodities strategist chez Handelsbanken Capital Markets.

Privilégiez les actions…

Le gestionnaire d’actifs BlackRock recommande aux investisseurs qui souhaitent se positionner dans ce secteur de s’intéresser aux actions plutôt qu’au pétrole lui-même. C’est "un investissement plus judicieux", selon Isabelle Mateos y Lago, global macro strategist. "Les cours actuels du brut laissent entrevoir un potentiel haussier pour les résultats et les cours des valeurs du secteur énergétique." Elle reconnaît que les prix du pétrole se sont appréciés bien davantage que les actions depuis le début de l’année. Le Brent et le WTI ont gagné plus de 15%, tandis que le secteur pétrolier a grimpé d’environ 11,25% en Europe. "Mais cette tendance est en train de s’inverser", explique-t-elle. Les pétrolières européennes ont ainsi bondi de 12,09% en avril contre 6,97% pour le Brent.

Les majors européens sont d’ailleurs les sociétés préférées des analystes. Et deux noms ressortent très souvent: le français Total et l’anglo-néerlandais Royal Dutch Shell . Le premier vaut 142 milliards d’euros en Bourse et le second 254 milliards. "Ce sont deux mastodons dans les indices boursiers. Et pour les grands fonds d’investissement mondiaux qui veulent investir dans ce secteur, ces mastodons sont des valeurs de choix", note Arnaud Delaunay, analyste financier chez Leleux Associated Brokers. Il rappelle que le fonds souverain norvégien, le plus gros fonds au monde, est l’un des actionnaires les plus importants de ces deux groupes (1,70% dans Total et 0,98% dans Royal Dutch Shell).

L’un des aspects les plus appréciés de ces entreprises est "leur vigilance à l’égard de la discipline financière". Malgré la forte hausse des prix du pétrole, le groupe Total a indiqué dans son dernier rapport trimestriel qu’il maintenait "avec rigueur" sa discipline de coûts. Il table sur un coût de production à 5,5 dollars par baril équivalent pétrole (bep) cette année. Et son programme d’économies se poursuit, avec pour objectif plus de 4 milliards de dollars.

Même son de cloche chez Royal Dutch Shell. "Notre engagement envers la discipline de capital est inchangé", a déclaré son CEO Ben van Beurden lors de la publication des résultats du premier trimestre.

De son côté, Arnaud Delaunay pointe la baisse de leur "break-even" (le niveau à partir duquel ils peuvent générer du cash après prise en compte du cycle d’investissement et du dividende). "Aujourd’hui, on est aux alentours de 50-52 dollars. Ce qui signifie que si les prix du pétrole sont au-delà de 52 dollars, ces groupes génèrent du cash." Il souligne également un retour des flux de trésorerie positifs. Le cash-flow opérationnel de Total pourrait ainsi passer de 16 milliards de dollars en 2016 à 25 milliards à la fin de cette année. Même chose pour Royal Dutch Shell où le cash-flow pourrait même doubler.

Au final, l’analyste estime que ce sont deux grands groupes "bien gérés". "Quand les prix du pétrole sont passés de 140 à 30 dollars il y a quelques années, leur cours de Bourse n’a pas été divisé par trois ou quatre. Pourquoi? Parce qu’ils ont un mix d’activités entre l’amont et l’aval de la chaîne. Quand tout ce qui est lié à l’exploration et la production ne va pas bien, ils vont se rattraper sur la partie raffinerie et distribution (les stations d’essence)."

Michel Ernst, stratégiste actions senior chez CBC Banque, abonde dans ce sens. Selon lui, les majors semblent avoir bien digéré le crash pétrolier de 2014. "Pour la plupart des groupes, on a constaté que les marges de rentabilité et les flux de trésorerie se sont améliorés. Ce qui a permis une réduction de leur endettement." Hors Europe, il conseille de s’intéresser également au brésilien Petrobras . Le groupe a été fortement massacré en Bourse ces dernières années suite à un scandale politico-financier. Mais l’action semble avoir repris du poil de la bête. En 2018, hors effet devise, c’est l’une des valeurs pétrolières qui a le plus grimpé (environ 75%). "Il y a clairement un effet de reprise", selon Michel Ernst. Le stratégiste souligne par ailleurs que Petrobras est "notoirement un des groupes pétroliers avec les plus grandes réserves au monde".

… mais pas tout de suite

Pour Arnaud Delaunay, il ne faut pas pour autant se précipiter immédiatement sur les valeurs pétrolières. "Si l’on regarde les multiples de valorisation et les objectifs de cours, il reste en moyenne entre 5% et 8% de potentiel de hausse. Pas plus, à moins d’un bouleversement sur les prix du pétrole", explique-t-il. L’analyste pense que c’était au moment de la correction de février qu’il fallait se positionner dans ce secteur – ce que sa société de Bourse a fait – et qu’il est maintenant trop tard pour y entrer. Il recommande donc aux investisseurs qui ne sont pas encore présents dans le secteur de l’énergie d’attendre la prochaine correction. Quant à celles et ceux qui ont eu la bonne idée de profiter des opportunités d’achat, Arnaud Delaunay pense qu’il est encore trop tôt pour prendre ses bénéfices et qu’il serait bon de les garder dans son portefeuille.

Autre point négatif, l’impact de futures sanctions américaines. Les analystes craignent que les sociétés pétrolières soient aussi concernées, en particulier le groupe Total. La société s’est associée au groupe chinois CNPC pour investir 5 milliards de dollars dans l’exploitation du gisement South Pars. Total détient pour l’instant 50,1% des parts de la joint-venture et y a déjà investi 90 millions de dollars. Son CEO Patrick Pouyanné a toutefois affirmé que le groupe français demanderait à être exempté des sanctions. "Si nous ne l’obtenons pas, nous nous retirerons. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer le projet", a-t-il déclaré dans une interview accordée à nos confrères de Trends en avril.

D’autres sociétés européennes actives dans le secteur de l’énergie pourraient être concernées. Royal Dutch Shell a signé fin 2016 des accords pour explorer la possibilité d’investissements en Iran dans des champs gaziers et pétroliers, dans le Golfe persique. Les groupes russe Lukoil et italien Eni auraient également exprimé leur intérêt pour des projets en Iran. Mais aucune de toutes ces entreprises, à part Total, n’y possède de réelle activité pour l’instant.

Un rendement attrayant

Mais ce qui intéresse le plus les analystes et investisseurs dans le secteur pétrolier, c’est le dividende. Les entreprises pétrolières sont reconnues comme des sociétés généreuses. "Quand on achète des actions dans le secteur pétrolier, le principal objectif, ce n’est pas la croissance. C’est surtout le rendement du dividende", explique Arnaud Delaunay. Il rappelle qu’en Europe, les majors aiment maintenir une politique de dividende, même quand le contexte économique est difficile. "On l’a vu en 2014-2015, lorsqu’ils avaient des flux de trésorerie qui ne leur permettaient pas toujours de verser un dividende. Des groupes comme Total ont émis des obligations subordonnées pour trouver de l’argent et ensuite le redistribuer aux actionnaires. Il y a vraiment une volonté de ces acteurs de fidéliser leurs actionnaires."

Aujourd’hui, la palme revient au britannique BP qui affiche un rendement dividendaire net de 5,25%, juste au-dessus de Royal Dutch Shell (5,20%). Total n’est pas très loin avec un rendement net de 4,69%.

Le groupe français a toutefois annoncé que son dividende sera augmenté de 10% sur les trois prochaines années, jusqu’à 2,72 euros par action pour l’exercice 2020. Par ailleurs, il rachètera les actions nouvellement émises pour paiement du dividende afin d’éliminer toute dilution. Et il continuera de racheter des actions pour un montant allant jusqu’à 5 milliards de dollars sur la période 2018-2020.

De son côté, Royal Dutch Shell a annoncé son intention de racheter pour 25 milliards de dollars d’actions sur la même période.

Les parapétroliers, pour investisseur aguerri

Reste à savoir si la hausse des prix du pétrole va pousser les majors pétroliers à relancer leurs programmes d’investissement. Ce qui pourrait soutenir les revenus des parapétroliers, qui ont beaucoup souffert ces dernières années.

Michel Ernst signale d’ailleurs que ces valeurs ont surperformé les majors en avril, gagnant 15% contre 7,5%. "Il y a aussi une logique par rapport aux prix du pétrole. Plus ils augmentent, plus certains champs peu intéressants en termes de coût de production deviennent attrayants. Cela pourrait également relancer les demandes d’investissement auprès de parapétroliers." En guise de favoris, il cite l’américain Schlumberger et le néerlandais SBM Offshore. Il pointe notamment le faible taux d’endettement de Schlumberger, et les marges d’Ebitda de SBM Offshore, "qui sont plus élevées que la moyenne du secteur".