En une semaine, Umicore a perdu 2 milliards d'euros en bourse

Les principaux indices actions en Europe ont globalement clôturé dans le rouge ce lundi, à l'aube d' une semaine chargée en réunions de banques centrales . "La semaine boursière qui débute va voir les grandes banques centrales se succéder afin de dévoiler leurs projections économiques pour les années à venir et les éventuels changements de politique monétaire qui pourraient survenir", soulignent les analystes de Saxo Banque. La Réserve fédérale américaine ouvrira le bal mercredi . Le lendemain, ce sera au tour de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre .

Les gagnants du jour

Parmi les autres gagnants du jour, citons le norvégien Norsk Hydro (+2,72%). Ce fabricant d'aluminium a présenté ses nouvelles ambitions à court terme lors de son Capital Markets Day. Il vise désormais à réduire ses coûts de 8,5 milliards de couronnes norvégiennes (950,75 millions de dollars) entre 2019 et 2025. Le conseil d'administration prévoit également de distribuer entre 70% et 80% du résultat net ajusté pour 2021 aux actionnaires, sous la forme d'une combinaison de dividendes ordinaires et de dividendes extraordinaires ou d'une combinaison de dividendes extraordinaires et de rachats d'actions.