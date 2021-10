Énorme tension sur le marché du cuivre

Le cuivre a vu l'écart entre ses prix cash et à terme atteindre un record. En cause, une chute historique des stocks du métal rouge. Le LME mène une enquête.

Les réserves de cuivre sont tombées à moins de 15.000 tonnes, leur plus bas niveau en 47 ans.

D'après les données de l'agence Bloomberg, les stocks de cuivre enregistrés par le London Metal Exchange (LME), principale bourse mondiale pour les transactions sur les métaux de base, sont tombés à moins de 15.000 tonnes, leur plus bas niveau depuis 47 ans . C'est le signe d'une offre largement insuffisante. Mais cette situation n'est pas seulement due aux problèmes d'approvisionnement. D'après Bloomberg, un acteur du marché a grandement favorisé la pénurie de réserves du métal rouge. Il s'agit de Trafigura .

Le groupe suisse, spécialisé dans la négociation de pétrole et de métaux, aurait acheté des volumes de cuivre considérables au cours des dernières semaines, selon l'agence d'informations financières. En deux mois, plus de 150.000 tonnes de cuivre ont été puisées dans les réserves mondiales.

Le LME intervient

Cette fonte soudaine des stocks de cuivre a provoqué un phénomène particulier sur le marché des matières premières: le prix de la tonne de cuivre pour livraison immédiate s'est envolé à un niveau largement supérieur à celui des contrats à plus long terme. L'écart entre le prix cash et le cours à trois mois a atteint un record à plus de 1.100 dollars. Cette situation, qualifiée de "backwardation", est typique d'une compression de l'offre. Mais à un tel niveau, cela peut poser des problèmes pour le fonctionnement du marché.