Entre inflation et résultats, les marchés sont prudents

Les taux obligataires ont remonté cette semaine en raison des anticipations de l'inflation. Les résultats de sociétés ont soufflé le chaud et le froid sur les marchés.

Les marchés d'actions ont, une nouvelle fois, évolué de manière hésitante. Sur la semaine écoulée, le Stoxx 600 est parvenu à terminer sur une progression positive de 0,21%. Mais les séances ont été marquées par des craintes sur l'inflation. Les résultats de sociétés ont aussi joué un rôle important sur les marchés cette semaine.

Le secteur des ressources de base (+7,18%) a été porté par les résultats des trois grands groupes miniers. Le géant anglo-australien Rio Tinto a affiché mercredi son meilleur bénéfice annuel depuis 2011, et indiqué qu'il allait verser un dividende record, alors que le groupe profite de l'envolée des prix du minerai de fer.

Le géant suisse du négoce des matières premières, Glencore, a lui aussi vu son cours progresser après avoir annoncé une lourde perte en 2020, mais surtout une amélioration de ses résultats au second semestre, ce qui lui permet de verser à nouveau un dividende.

BHP Group a fait état mardi de son premier bénéfice au premier trimestre depuis sept ans et a annoncé un dividende record grâce à la forte demande de la Chine pour le minerai de fer.

Le secteur des banques a aussi fortement progressé cette semaine, de 4,32%, grâce à la remontée des taux obligataires. Le rendement des Treasuries à 10 ans a évolué à proximité d'un pic de près d'un an à 1,33%. Le phénomène n'épargne pas l'Europe, puisque celui du Bund allemand à dix ans s'affichait vendredi à -0,331%, après un plus haut de huit mois à -0,315%. "Si le consensus du marché devient que l'économie mondiale se dirige vers ses niveaux d'avant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le rendement du 10 ans américain pourrait grimper au-dessus de 1,5%", estiment les analystes de Nomura. Les résultats de Barclays ont été mal accueillis jeudi, alors que la banque a dévoilé une chute de ses profits en 2020, en raison de la pandémie. Toutefois, sur la semaine, le titre a gagné 4,16%.

Le secteur pharmaceutique a, lui, signé la pire performance du Stoxx 600 (-2,68%), refroidi par l'avertissement sur résultats de Swedish Orphan Biovitrum.

Une crise de l'énergie qui profite au secteur

Le secteur de l'énergie (+XX%) a également connu une bonne semaine, porté par la crise de l'énergie aux États-Unis. Le baril de Brent a touché 65,52 dollars, un prix qui n'avait plus été vu depuis le 20 janvier 2020. Le baril américain de WTI, pour le mois de mars, a quant à lui touché 62,26 dollars, une première depuis le 8 janvier 2020.

On estime que la production américaine de brut a diminué de 3,5 millions de barils par jour en raison des températures glaciales et des pannes de courant qui frappe les États-Unis. Neil Wilson Analyste de Markets.Com

Les températures glaciales aux États-Unis ont fait baisser la production de pétrole. "On estime que la production américaine de brut a diminué de 3,5 millions de barils par jour en raison des températures glaciales et des pannes de courant" qui frappent le pays, a indiqué Neil Wilson, analyste de Markets.com. "Bien que cette perte d'approvisionnement soit probablement très temporaire, disons une semaine ou moins, elle contribuera à faire baisser les stocks de brut et de produits raffinés américains de 15 à 20 millions de barils supplémentaires", a calculé de son côté Bjarne Schieldrop, de Seb. De quoi ragaillardir les partisans d'une hausse des cours du brut.

Les cours des deux barils de référence se sont appréciés de plus de 80% depuis le début du mois de novembre, juste avant l'annonce de premiers vaccins contre le Covid-19, et de plus de 25% depuis le début de l'année.

L'or délaissé

Les cours de l'or ont reculé cette semaine. L'once d'or a perdu 2,19%. Depuis le début de l'année, les prix du métal précieux n'ont cessé de reculer. Le métal se place désormais comme l'actif le moins performant de 2021 dans l'indice Bloomberg Commodity. Les cours de l'or font soudainement face à une foule d’obstacles inattendus, comme la résilience surprenante du dollar et une remontée des rendements des bons du Trésor américain, alors que les indicateurs économiques montrent que la reprise après la pandémie est bien engagée. Avec "les taux qui augmentent et les anticipations d'inflation atteignant un sommet, nous assistons à de nombreuses prises de bénéfices sur l'or, et les gens passent de l'or à des métaux industriels tels que le cuivre", a souligné Peter Thomas, vice-président senior du Zaner Group à Chicago.

Depuis le début de l'année, les cours de l'or ont reculé de 6%. Bloomberg observe qu'ils signent leur pire performance depuis 1991.