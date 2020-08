Entre l'or et les actions, les investisseurs votent pour les deux...

Les grands indices européens et américains ont largement rebondi cette semaine, soutenus notamment par des indicateurs économiques rassurants. Mais certains continuent de voir le verre à moitié vide.

Les bonnes nouvelles économiques recommencent à s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. Selon les données publiées vendredi par le département américain du Travail, quelque 1,76 million d'emplois non agricoles ont été créés aux États-Unis durant le mois de juillet. Le taux de chômage est de son côté redescendu à 10,2% contre 11,1% en juin. Des chiffres meilleurs que ce qu'attendaient les analystes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur 1,6 million de créations de postes et un chômage à 10,5%.