Entre les banques centrales, les actions se fraient un chemin

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a provoqué un léger reflux des marchés d’actions américains en annoçant projeter deux hausses de taux supplémentaires cette année au lieu d’une après avoir relevé ses taux d’intérêt pour la septième fois depuis décembre 2015, dans une fourchette entre 1,75% et 2%. Mais cette annonce n’a eu qu’un impact limité . Car dès le lendemain, les indices boursiers américains sont repartis en hausse, avec un nouveau record pour le S&P500 et le Nasdaq .

Mais du côté des secteurs, les valeurs technologiques, en grande forme depuis le début de l’année, ont tiré la tendance. Le secteur technologique signe la meilleure performance du Stoxx 600 cette semaine. Il a pris plus de 4% alors que le Stoxx 600 a progressé de 1,04% en variation hebdomadaire. STMicroelectronics a pris plus de 8% cette semaine. Le fabricant de semi-conducteurs est perçu par les analystes comme sous-valorisé et se retrouve très recherché par les investisseurs alors que le Nasdaq bat des records. Ingenico a aussi pris plus de 8%. Le titre a profité d’un relèvement de sa recommandation à "neutre" contre "vendre" auparavant par Kempen and Co.