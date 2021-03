Entrer en bourse, un jeu d'enfant pour Roblox

Alors que la mode est à l'IPO via une SPAC, le choix d'entrer en bourse via une cotation directe ne séduit pas grand monde. Spotify, Slack ou plus récemment Palantir sont les exemples les plus connus. Dans un premier temps, Roblox avait choisi la voie classique. Mais les conditions n'étaient alors pas favorables pour la start-up californienne.