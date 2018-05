Est-ce le début d'une correction en Europe?

Mercredi a eu lieu la plus forte baisse des actions européennes en deux mois, après la publication d’indicateurs PMI inférieurs aux attentes en Europe. L’euro est tombé à moins de 1,17 dollar pour la première fois en six mois. "Il est trop tôt" pour y voir une correction, dit Frank Vranken (Puilaetco Dewaay). Mais il n’exclut pas des arbitrages entre multinationales et sociétés locales.

Pas de panique mais attention tout de même. Mercredi, les actions européennes ont passé leur plus mauvaise journée depuis deux mois. Les indices PMI ("purchasing managers indexes"), basés sur les anticipations des responsables des achats des entreprises, confirment un ralentissement économique plus prononcé que prévu en Europe. L’euro est tombé en dessous de 1,17 dollar pour la première fois en six mois.

L’EuroStoxx 50 a perdu 1,27% mercredi. Il faut remonter au 23 mars pour trouver un recul plus prononcé de cet indice représentatif des cinquante plus grandes capitalisations de la zone euro. Sur le marché des changes, l’euro est quant à lui passé, en séance, sous le seuil de 1,17 dollar, ce qui n’était plus arrivé depuis le 14 novembre 2017.

Cette méforme de la devise et des actions européennes repose en grande partie sur les PMI mitigés publiés en matinée. L’institut IHS Markit, qui réalise chaque mois une enquête auprès des directeurs d’achats d’entreprises, a annoncé que son indice composite pour la zone euro était tombé à 54,1 après avoir atteint 55,1 en avril. L’agence de presse Reuters, qui avait demandé une estimation à un panel d’économistes, signale que ceux-ci tablaient en moyenne sur un niveau de 55.

Chris Williamson, économiste chez IHS Markit, tempère: "En mai, les entreprises ont été affectées par un nombre inhabituellement élevé de jours fériés. De plus, même si le principal PMI est tombé à son niveau le plus bas sur dix-huit mois, il reste à un niveau conforme à un taux de croissance raisonnablement solide de l’économie de la zone euro au deuxième trimestre, à savoir un peu plus de 0,4%."

"Toutefois, poursuit-il, il devient aussi de plus en plus évident que l’élan de la croissance sous-jacente a ralenti, comparé à la fin de l’année dernière."

Les actions européennes viennent d’enchaîner huit semaines de hausses d’affilée, période pendant laquelle l’euro n’a quasiment pas cessé de reculer, ce qui favorise les exportations de la zone euro. Mais mercredi, le repli de la monnaie unique sous 1,17 dollar n’a plus semblé bénéficier aux actions.

Arbitrages en Bourse?

"À un moment donné, les investisseurs font la part des choses et se demandent quelle est l’origine de cette baisse continue de l’euro, analyse Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay. Or, on constate que ça repose sur un ralentissement des attentes à l’égard de l’économie européenne. Certains en concluent que le moment est bienvenu pour sortir temporairement du marché." Cela peut-il être le début d’une correction? "Il est beaucoup trop tôt pour le dire", répond-il, en soulignant que les PMI pointent toujours vers une croissance économique de l’ordre de 2% en rythme annuel en Europe.

En attendant, le contexte est peut-être propice à une révision des portefeuilles d’investissement. "À un moment donné, les entreprises multinationales qui bénéficient de la faiblesse de l’euro (parce qu’elles vendent beaucoup à l’étranger, NDLR) recevront encore un appui sur le marché, alors que des entreprises domestiques auront tendance à pâtir un peu plus du ralentissement économique", explique Frank Vranken qui n’exclut pas des arbitrages entre ces deux catégories de sociétés cotées.