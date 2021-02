Et si les marchés chutaient de 50%?

C'est le scénario du pire, une manière de tester la résistance des banques européennes dont celle de deux entités belges, KBC et Belfius. C’est un scénario où la crise du Covid-19 se prolonge dans le temps et où des chocs négatifs provoquent la contraction de l’économie, explique l’Autorité bancaire européenne (EBA).

L’économie européenne se contracterait de 3,6% entre 2021 et 2023, après -6,9% en 2020. Les profits des entreprises seraient touchés et les marchés d’actions, malgré le niveau toujours très bas des taux d’intérêt, pourraient chuter de 50% dans les économies avancées et même de 65% dans les pays émergents en 2021. Même si une reprise intervenait en 2022 et 2023, les marchés européens et américains se situeraient toujours 35% plus bas par rapport au niveau de départ.