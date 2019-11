Et si les marchés européens ouvraient plus tard?

Les associations des banques et traders européens plaident en faveur d'une séance boursière retardée en Europe, mais aussi plus courte en Europe. Leurs arguments: meilleure liquidité et bien-être des investisseurs.

Les investisseurs auraient-ils du mal à sortir de leur lit le matin? Si la question peut faire sourire, elle cache en fait le lobbying lancé par certaines associations en faveur d'une séance plus courte sur les places boursières européennes. Selon le journal britannique Financial Times, l’Association des marchés financiers en Europe (AFME) - qui représente les banques - et l'Investment Association - qui s’exprime au nom des traders - plaident toutes les deux pour une ouverture à 10 heures et une clôture à 17 heures.

À l'heure actuelle, la séance démarre à 09h00 en Europe et se clôture à 17h30. "Réduire les heures aurait pour effet de concentrer la liquidité, générant des coûts de transaction plus uniformes et donnerait plus de temps aux traders et au marché pour assimiler les annonces des entreprises", indiquent les associations dans un communiqué. Elles expliquent également que la "culture des longues heures" affecterait la santé mentale et le bien-être des traders et des investisseurs.

Imiter les autres Bourses

Rappelons d'ailleurs qu'à Wall Street, la séance dure moins longtemps qu'en Europe, avec une ouverture à 09h30 (heures locales) et une clôture à 16h00. Les traders japonais prennent même une pause de midi depuis plusieurs années. À Londres par contre, l'opérateur London Stock Exchange s'est aligné avec ses homologues européens avec une ouverture à 08h00 (heures locales) et une clôture à 16h30.