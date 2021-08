Êtes-vous plutôt Keynes ou Schumpeter?

Même si le rebond économique est au rendez-vous cette année, ce serait une erreur de croire que tous les problèmes sont désormais derrière nous. Et si pour faire face aux défis, on réconciliait Keynes, l’économiste de la demande, et Joseph Schumpeter, l'homme de l'offre et de l'innovation?

Êtes-vous plutôt Beatles ou Rolling Stones? Si dans le domaine musical, telle est la sempiternelle question, en économie, le choix s'opère plutôt entre Keynes ou Schumpeter. Mais pourquoi en fait ne pas s’inspirer de ces deux grands économistes pour faire face à la crise actuelle? Car même si le rebond économique est au rendez-vous cette année, ce serait une erreur de croire que tous les problèmes sont désormais derrière nous: défis climatiques et du vieillissement, problème des inégalités, augmentation de l’endettement… La profession des économistes reste d’ailleurs engagée dans une profonde réflexion. Et le capitalisme et surtout le néolibéralisme en prennent souvent pour leur grade. Tout récemment encore, Bruno Colmant avouait sur les réseaux sociaux qu’il s’était "(lourdement) trompé" dans ses réflexions sur l’économie, parce que, dit-il, il a été "instruit dans les années 1970 et diplômé lors des années du basculement insidieux dans le néolibéralisme". À ses yeux, il n’y a pas de contradiction entre, d’une part, la réhabilitation d’un État-providence et État-stratège et, d’autre part, un capitalisme "équilibré et contenu". Ce capitalisme plus tempéré doit surtout reconnaître les vertus de l’État puisque c’est quand même le secteur public qui a dû sauver l’économie privée à plusieurs reprises (2008, 2011 et 2020-21).

Ce dont l’économie a peut-être le plus besoin, c’est d’un retour durable de la confiance en l’avenir.

Si Bruno Colmant vante les mérites de l’État, ce dont l’économie a peut-être le plus besoin, c’est d’un retour durable de la confiance en l’avenir, une confiance partagée par tous, des plus jeunes - sans doute les premières victimes de cette crise - aux plus anciens. Charles Jaumotte, l’ancien professeur d’économie aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, qui vient de décéder, avouait que la croissance, c'est d'abord de l'optimisme et de la confiance. Il n’avait pas tort. L’économiste français Jean-Hervé Lorenzi ne dit pas autre chose. Il insiste aussi sur cette notion de confiance et parle de la nécessité de "réenchanter ce XXIᵉ siècle" dont les deux premières décennies ont été marquées par les menaces que sont le changement climatique et la stagnation séculaire. Le fondateur du Cercle des économistes a récemment publié "La Grande rupture", coécrit avec Alain Villemeur (Éditions Odile Jacob). L’originalité du livre est qu’il veut en finir avec cette interminable querelle entre l’offre et la demande. Les auteurs tentent de réconcilier l’économiste John Maynard Keynes, l’homme de la demande et du rôle de l’État, et Joseph Schumpeter, l’homme de l’offre et de l’innovation (et de la destruction créatrice). Ils avancent que la croissance économique n’est que l’interaction entre l’augmentation de l’offre et la demande et cela dans une sorte de mouvement perpétuel. Ainsi, lors de la révolution technologique des années 1980-90, l’offre de microordinateurs à des prix abordables a provoqué une demande croissante de ce nouvel outil très apprécié par les consommateurs, parfois à la surprise des entreprises informatiques elles-mêmes, mais aussi une demande d’imprimantes puis de modems avec la naissance du réseau Internet qui, à son tour, a entraîné une augmentation de l’offre de ces produits.

"Offre-demande-innovation", voilà la clé. Dans le contexte actuel, compte tenu notamment du défi climatique, et afin de provoquer la nouvelle réaction en chaîne offre-demande-innovation, les auteurs soutiennent que les ménages doivent être en mesure d’acquérir les nouveaux produits et services plus écologiques, plus économes en énergie carbonée. Ce qui doit passer par une augmentation de leur pouvoir d’achat. Une augmentation qui serait d'ailleurs souhaitable dans l'hypothèse de l’instauration d'une taxe carbone afin de rendre cette mesure politiquement acceptable.