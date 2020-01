Etienne de Callataÿ: "La sérénité des marchés boursiers est impressionnante"

Les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis sont-elles l'occasion de prendre ses bénéfices après une excellente année boursière en 2019? Etienne de Callataÿ ne le pense pas.

Les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis retiennent actuellement toute l’attention des marchés financiers. Faut-il paniquer? Prendre ses bénéfices après une excellente année boursière en 2019? Etienne de Callataÿ, co-fondateur et chef économiste d’Orcadia Asset Management, ne le pense pas. Pas question de parler d’une troisième guerre du Golfe voire, même pire, d’une troisième guerre mondiale, dit-il.

"Ce qui est frappant, c’est la sérénité avec laquelle les marchés ont absorbé l’attaque américaine de vendredi dernier. On a vu des effets sur l’or et sur le pétrole bien sûr, mais la bourse, quant à elle, n’a pas beaucoup réagi. Certains pourraient percevoir cela comme le fait que les marchés boursiers sont complètement sous l’influence d’une politique monétaire accommodante qui a des effets enivrants sur eux. Pour notre part, notre lecture est plus positive. On pense qu’il n’y aura pas d’escalade. C’est d’ailleurs comme cela que l’on peut interpréter le message qui a accompagné mercredi les tirs iraniens sur des bases américaines".

On aurait pu penser que certains auraient profité des événements pour prendre leurs bénéfices après la hausse de quelque 25% des marchés boursiers l'an dernier. Ce n'est pas le cas. "On peut remarquer que le tout premier jour de l’année boursière 2020, avant les tensions USA-Iran, a été excellent. Il n’y a pas eu de précipitation de la part des investisseurs à prendre leurs bénéfices. Il est vrai que la faiblesse des taux d’intérêt et le manque d’attractivité des obligations soutiennent le marché des actions. L’actif le plus cher, ce ne sont certainement pas les actions européennes mais bien les obligations. Qui peut trouver attractif d’acheter des obligations de l’Etat allemand qui affichent un rendement négatif de -0,30% ou des obligations de sociétés avec une prime très faible?"

L’or est surtout un actif imprévisible. Il a fait beaucoup de du yo-yo entre 1980 et aujourd’hui. Etienne de Callataÿ

Et l'or dans tout cela? A-t-il sa place dans un portefeuille? "Pour notre part, nous ne recommandons pas l’or. C’est vrai que le métal jaune est décorrélé des autres actifs et que cela peut aider en termes de diversification d’un portefeuille. Mais l’or est surtout un actif imprévisible. Il a fait beaucoup de yo-yo entre 1980 et aujourd’hui. Et "The Economist" a montré que les impacts des événements géopolitiques sont très variables. Lors des attaques du 11 septembre, l’or n’a ainsi pas flambé. Sauf à imaginer la fin du monde – mais dans ce cas-là, l’or ne serait plus très utile -, le métal jaune nous paraît trop spéculatif et trop volatil pour constituer un investissement de bon père de famille".

Quant à l'autre valeur-refuge traditionnelle qu'est le dollar, l’économiste d'Orcadia estime que, dans la durée, le billet vert est appelé à perdre de sa valeur dans la foulée d’une réduction attendue de l’écart entre les taux américains et les taux allemands.