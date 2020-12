Etienne de Callataÿ (Orcadia): "Nous approchons de la sortie du tunnel"

Pouvoir d’achat

Il a également mis en évidence le rebond significatif de la croissance durant le troisième trimestre (10,7% en Belgique), avec un ralentissement annuel qui s’est nettement réduit pour ne plus atteindre que 5,2% en rythme annuel. "La récession a surtout été causée par la peur qui s’est installée dans la population, avec des décisions de consommation qui ont été freinées massivement et une épargne qui a explosé ".

Pour les prochains trimestres, il souligne qu’il existe des réserves financières dans le système. "Je m’attends à une normalisation de l’épargne et une reprise extrêmement forte de la consommation. Je pense que les mesures prises seront suffisantes pour sortir l’économie de l’impasse et restaurer la confiance, et que nous approchons de la sortie du tunnel, avec des nouvelles positives sur l’arrivée d’un vaccin et un retour de la confiance pour les prochains mois."