Euronav profite du blocage du canal de Suez

Euronav a bondi en bourse. Les tarifs du transport maritime s'envolent. Mais plusieurs facteurs tempèrent l'effet momentané de l'obstruction du canal de Suez.

Le blocage de l'une des plus importantes routes maritimes au monde bénéficie aux grands transporteurs pétroliers tels qu'Euronav . L'accident du porte-conteneurs Ever Given, qui empêche tout transit par le canal de Suez depuis mardi matin, a fait grimper l'action Euronav de plus de 6% vendredi. D'autres titres du secteur du transport maritime, comme celui du danois AP Møller-Maersk , ont enregistré des évolutions comparables.

8.000$ Coût d'un conteneur de la Chine à l'Europe Le tarif du transport d'un conteneur de douze mètres de long entre la Chine et l'Europe est passé de quelque 2.000 dollars à 8.000 dollars en un an.

Les prix du transport via les supertankers a fortement augmenté ces derniers jours. D'après les données de l'agence d'informations financières Bloomberg, les navires de type Suezmax, qui peuvent transporter jusqu'à un million de barils de pétrole, coûtent environ 17.000 dollars par jour, le tarif le plus élevé depuis juin 2020. Les autres transporteurs sont aussi plus chers. Le prix du transport d'un conteneur de douze mètres entre la Chine et l'Europe a atteint 8.000 dollars par jour, soit quatre fois plus qu'il y a un an.

Ce n'est toutefois pas la grosse euphorie autour des groupes de transport pétrolier, dont les cours restent loin de retrouver leurs niveaux d'avant la crise sanitaire. En effet, les tarifs du fret maritime de brut étaient encore récemment à des niveaux extrêmement bas. D'après une note de Deutsche Bank publiée la semaine dernière, ils se situaient même, en moyenne, à leur plus faible niveau depuis vingt-cinq ans. Les détenteurs de supertankers perdaient même de l'argent en maintenant leurs navires en mer. D'autres raisons expliquent pourquoi les cours d'Euronav et ses pairs ne tirent pas davantage profit de l'interruption de la voie reliant la mer Rouge à la Méditerranée.

Un pipeline comme alternative

Premièrement, la demande de pétrole devrait rester contenue en Europe dans les prochaines semaines, compte tenu des nouvelles restrictions adoptées dans la plupart des pays pour contrer une nouvelle vague de la pandémie de coronavirus. Les limitations des voyages à l'étranger affectent particulièrement la demande de brut puisque le secteur aérien ne pourra pas redémarrer durant les prochains congés.

La limitation de la production de l'Opep avait fortement réduit le débit dans le pipeline Sumed qui peut à présent transporter une partie de l'or noir empêché de passer par la voie maritime.

De plus, le trafic pétrolier via le canal de Suez a eu tendance à décliner durant les dernières décennies. Les chiffres de Bloomberg montrent qu'il y a vingt ans, 3,8 millions de barils transitaient par cette passe, alors qu'en 2019, on a recensé 2,1 millions de barils sur cet itinéraire. Ce nombre a même diminué davantage l'an dernier à cause de la baisse de la production des pays membres de l'Opep, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et de leurs alliés, dont la Russie.

Par ailleurs, l'embouteillage à l'entrée du canal de Suez est moins problématique quand il s'agit de faire passer une substance liquide telle que le pétrole vers l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il existe un important pipeline, appelé Sumed, qui relie l'extrémité nord de la mer Rouge à la côte égyptienne en Méditerranée, à l'ouest d'Alexandrie. La limitation de la production de l'Opep avait fortement réduit le débit dans cette conduite qui peut à présent accueillir les surplus d'or noir qui ne peuvent pas être acheminés par la voie maritime.

Par ailleurs, une bonne partie de la production pétrolière transite déjà par le cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de l'Afrique, parce que les navires qui transportent ces millions de barils sont tout simplement trop larges pour le canal de Suez.

Pénurie de café?

Enfin, les stocks pétroliers accumulés durant la pandémie sont élevés. Selon les chiffres de l'Agence internationale de l'Energie (AIE), les stocks européens de brut mesurés à la fin du mois de janvier étaient encore supérieurs de 5% à leur niveau d'il y a un an. Les produits pétroliers raffinés étaient quant à eux en progression de 6,5% sur un an à cette date. Or l'interruption du transport maritime entre le golfe Persique et l'Europe est temporaire: le pétrole produit ne sera pas perdu; seule sa livraison sera retardée. Compte tenu des stocks élevés qui permettent de faire face à une demande qui, de surcroît, est modérée, l'épisode de l'indisponibilité du canal de Suez pourrait n'avoir qu'un impact limité sur le marché pétrolier.

2,33% CApital d'Euronav "shorté" Euronav est l'une des actions les plus vendues à découvert en Bourse de Bruxelles. 2,33% de son capital font l'objet d'ordres de vente par les "shorteurs".

Les conséquences sont autrement plus préoccupantes pour les marchandises acheminées par porte-conteneurs. Là, il est question de ruptures de chaînes d'approvisionnement déjà mises à mal dernièrement par la pandémie. Des pénuries sont à craindre, notamment pour le café robusta, utilisé par Nestlé pour son Nescafé. Le cours du groupe suisse a reculé vendredi. On imagine généralement que le café provient surtout d'Afrique (Côte d'Ivoire) ou d'Amérique du Sud (Brésil) mais le premier pays producteur de robusta au monde n'est autre que le Vietnam, dont les expéditions vers les consommateurs européens passent par le canal de Suez...

Vente à découvert

Mais cela ne concerne pas Euronav dont les affaires se limitent au transport de pétrole. Pour conclure, précisons que si le cours du groupe belge ne tire pas davantage profit de l'obstruction du canal de Suez, c'est aussi parce que c'est une des valeurs les plus "shortées" de la Bourse de Bruxelles. D'après les derniers chiffres de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA: Financial services and markets authority), les ventes à découvert représentent 2,33% du capital d'Euronav.

Certaines compagnies de transport maritime ont déjà commencé à dérouter leurs bateaux vers le sud de l'Afrique.

Reste à voir combien de temps d'Ever Given bloquera l'une des voies maritimes les plus empruntées au monde. Si le blocage s'éternisait, cela pourrait finir par soutenir davantage les cours des transporteurs pétroliers car le brut devrait rester bien plus longtemps dans leurs soutes. Face à l'embouteillage actuel, certaines compagnies ont déjà commencé à dérouter leurs bateaux vers le sud de l'Afrique.

Bloomberg a remarqué sur le Marlin Santorini, un pétrolier de type Suezmax parti des États-Unis pour rejoindre l'Inde, venait de bifurquer vers le sud pour éviter le canal de Suez et passer plutôt par le cap de Bonne-Espérance, une route maritime qui implique d'ajouter une quinzaine de jours à l'acheminement du précieux or noir...