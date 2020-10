Euronext donne un léger avantage au trading à haute fréquence

À cause du système de trading Optiq, les informations sont transmises plus rapidement à certains clients.

Sur Euronext, les traders à haute fréquence reçoivent les informations plus rapidement, ce qui leur donne un avantage par rapport aux autres investisseurs , estiment plusieurs intervenants sur le marché. Grâce à la plate-forme de trading de la bourse, les traders les plus rapides ont ainsi une longueur d’avance par rapport aux transactions des autres investisseurs, qui sans le savoir sont désavantagés. Ce dysfonctionnement semble exister depuis déjà deux ans.

Dans le système de trading Optiq d’Euronext, certains traders impliqués dans une vente ou un achat reçoivent les informations plus rapidement que les autres. Près de 80% des transactions, comme la vente et l’achat de contrats à terme et d’actions, seraient concernés. La plate-forme Optiq, dont le volume d’échanges se montait à plus de 140 milliards d'euros en août dernier, a été lancée il y a deux ans sur les Bourses de Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Paris, rejointes ultérieurement par Dublin.