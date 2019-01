Euronext lance son offre de rachat de la Bourse d'Oslo

Euronext , le groupe qui rassemble les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin a déposé ce lundi son offre de rachat de la Bourse d’Oslo , pour 625 millions d’euros. L’opération sera financée uniquement en cash. Elle expirera le 11 février. Le mois dernier, l’opérateur de marché avait indiqué avoir obtenu un accord des actionnaires de la Bourse d’Oslo représentant 50,5% du capital pour la cession de leurs titres au prix proposé. "L’offre n’est pas hostile, elle a été sollicitée par les actionnaires, pas par le comité de direction", a indiqué Stéphane Boujnah, directeur d’Euronext.

Mais la Bourse d’Oslo ne souhaite pas ce rachat . Elle a indiqué vendredi dernier avoir cherché et trouvé des offres alternatives . Elle prévoit de publier une recommandation à la fin février. Elle a également demandé à ses actionnaires, dont la banque norvégienne DNB (qui détient 20% de son capital) d’attendre sa recommandation. "Le conseil de direction cherche la meilleure solution pour les actionnaires et pour le marché des capitaux norvégien", a indiqué un porte-parole de la Bourse d’Oslo.

Euronext a indiqué sa volonté de s’étendre depuis l’arrivée de Stéphane Boujnah à la tête de la société en 2015. En 2017, l’opérateur a démarré ses acquisitions. Le groupe a acquis notamment la Bourse de Dublin au début de l’année passée. Il détient déjà 5,3% de la Bourse d’Oslo. Stéphane Boujnah a indiqué que la Bourse d’Oslo est un tremplin pour s’étendre dans la région. Rappelons que les Bourses de Copenhague, de Stockholm et de Helsinki, ainsi que celles de Vilnius, Tallin et Reykjavik, font partie du groupe Nasdaq OMX. Or, les actionnaires de Nasdaq OMX ont souligné vouloir que le groupe reste indépendant, tout comme ceux de la Bourse de Londres (qui détient également la Bourse de Milan).