Euronext plaide pour un précompte réduit sur les dividendes

À l'occasion de ses résultats semestriels, Euronext Bruxelles a présenté quatre mesures phares en faveur d'assouplissement du régime fiscal belge. Plutôt que de voir la Bourse comme une "vache à lait", l'opérateur voudrait accroître son attractivité.

"Le régime fiscal qui existe aujourd'hui en Belgique n'est pas attrayant pour les sociétés cotées". Le message lancé ce mercredi par Vincent Van Dessel, le président de la Bourse de Bruxelles, n'est pas nouveau. Cela fait plusieurs années que l'on l'entend se battre inlassablement contre des mesures fiscales - comme la taxe sur les plus-values par exemple - qui alourdissent la pression sur les sociétés cotées et les investisseurs.

"Nous constatons que les mesures fiscales sont souvent prises à 3 heures du matin", souligne-t-il, laissant entendre que le sujet n'est pas la priorité de nos élus. "Cependant, il est absolument nécessaire de laisser les Belges épargner. Pas sur les livrets d’épargne, mais sur le capital-risque à long terme."

Le patron d'Euronext Bruxelles profite donc des négociations actuelles en vue de la formation du gouvernement fédéral pour prendre son bâton de pèlerin et partir à la rencontre des différents partis belges. Et il ne vient pas les mains vides. En marge de la présentation des résultats semestriels de l'opérateur boursier, Vincent Van Dessel a dévoilé 4 grandes propositions en matière de renforcement des marchés des capitaux en Belgique. Son objectif? Rappeler à nos élus que "la Bourse a un rôle à jouer dans la société".

"On ne connait pas assez bien les bienfaits de la Bourse", assure-t-il, s'offusquant que certains politiciens la perçoivent comme une "vache à lait" que l'on peut traire selon ses envies et ses besoins. "Il faut plutôt voir la Bourse comme un outil pour aider les entrepreneurs à croître et à créer de la valeur". Ce qui doit permettre de dynamiser l'ensemble de l'économie, créer de nouveaux emplois, et au final en bénéficier à tout le monde.

1. Réduire le précompte mobilier

La principale proposition avancée par Euronext Bruxelles est une réduction progressive du précompte mobilier sur les dividendes des sociétés cotées. Rappelons qu'il est passé de 15% à 30% il y a quelques années. Pour l'opérateur boursier, cela constitue un "facteur décourageant" pour les investisseurs et les sociétés qui réfléchiraient à une cotation en Bourse. "Plutôt que d'aller si vite et si fort, pourquoi ne pas essayer de créer un environnement plus favorable pour attirer de nouvelles entreprises", se demande Vincent Van Dessel.

Le président de la Bourse de Bruxelles propose par exemple de diminuer le précompte pour les sociétés cotées d’une valeur inférieure à 1 milliard d’euros. "Cela pourrait créer un engouement, une dynamique positive, et inciterait certaines entreprises familiales à envisager une introduction en Bourse". Ce qui permettrait de préserver l'ancrage local de ces sociétés et par la même occasion l'emploi local.

Et d'affirmer que d'un point de vue budgétaire, une telle mesure ne représenterait "pas grand chose", à peine quelques millions pour le gouvernement.

2. Soutenir de nouveaux secteurs de niche

La Bourse de Bruxelles est devenue en quelques années une importante place forte des sociétés biotechnologiques. Fin mai, les 9 biotechs belges (soit 11,2 milliards d'euros au total) représentaient pas moins des deux tiers de l'ensemble des biotechs cotées sur les différentes plateformes d'Euronext. L'opérateur boursier aimerait recréer cette success story dans d'autres niches, comme les nanotechnologies ou les fintechs par exemple. "Avec un minimum de coordination et surtout la volonté politique nécessaire, la Belgique pourrait obtenir les mêmes résultats dans d'autres secteurs", explique-il dans son mémorandum.

Il plaide dès lors pour le développement d'un nouvel secteur d'expertise, avec des incitants fiscaux comme c'est le cas actuellement pour les biotechs.

3. Lancer un "tax shift de l'investissement"

Le Belge est un champion de l'épargne, au grand dam du patron d'Euronext Bruxelles qui plaide aujourd'hui pour un "tax shift de l'investissement". Le but? Réduire les exonérations fiscales sur les comptes d'épargne et encourager les investissements. Et de prendre pour exemple ce qui existe en France avec le Plan d'Epargne en Actions (PEA). L'opérateur appelle également le futur gouvernement à revoir le régime de taxation des comptes-titres et à introduire un moratoire sur l'augmentation de la taxe sur les opérations boursières (TOB).

"On sous-estime le poids des investisseurs particuliers", estime Vincent Van Dessel. Il pointe notamment le cas des sociétés immobilières réglementées (SIR) qui depuis de nombreuses années font appel aux particuliers via des augmentations de capital pour financer leur croissance. Au premier semestre 2019, trois SIR font partie du Top 5 des plus grosses levées de fonds à Bruxelles.

4. Développer les financements public-privé

Vue en plein écran Pour Euronext Bruxelles, des initiatives similaires à TINC devraient être développées en Belgique. ©Kristof Vadino

Enfin, le président de la place bruxelloise déplore le fait que les privatisations partielles d'entreprises publiques passent par la vente à des acteurs étrangers. "Les investisseurs institutionnels et privés belges sont demandeurs pour participer à de telles opérations", assure-t-il. C'est pourquoi Euronext Bruxelles estime qu'il faut privilégier la mise en Bourse. Avec comme exemple le cas de la société TINC.