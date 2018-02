Euronext veut encore s'étendre sur les marchés européens

Le groupe, qui a racheté l’année passée la Bourse irlandaise, s’est dit ouvert à d’autres acquisitions de marchés d’actions en Europe. Avec la Bourse de Madrid en ligne de mire, selon les analystes.

Le groupe Euronext , qui rassemble les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin, a vu son titre chuter ce lundi après la publication de ses résultats annuels de 2017. Les investisseurs n’ont pas retenu l’intention de la société de s’étendre sur le continent européen. Car le directeur d’Euronext, Stéphane Boujnah, a indiqué ce lundi durant une conférence téléphonique que "nous avons inclus pour la première fois depuis notre introduction en Bourse une nouvelle Bourse et envoyé un message clair aux Bourses indépendantes en Europe souhaitant bénéficier de notre pool unique de liquidités et de notre plateforme technologique".

"Nous avons envoyé un message clair aux autres Bourses indépendantes." Stéphane Boujnah directeur d’Euronext

Les investisseurs ont surtout focalisé leurs attentions sur les chiffres financiers du groupe. Car celui-ci a révisé à la baisse sa marge de bénéfices. Celle-ci ressort ainsi à 55,9% pour l’exercice 2017 contre 57,2% en 2016. Cette révision survient en outre alors que des directeurs stratégiques ont récemment annoncé leur départ. Le titre Euronext a réussi à remonter de 0,47% à la Bourse de Paris à la clôture.

Euronext a pourtant battu les attentes des analystes avec un bénéfice avant taxe, intérêt et amortissement à 297,8 millions d’euros contre 292,75 millions d’euros attendus pour l’année passée. "Notre confiance est forte pour les deux prochaines années. Les revenus de notre activité principale devraient croître en ligne avec les attentes et nous continuerons à contrôler nos coûts", a indiqué Stéphane Boujnah.

Le groupe a connu une hausse de 10,3% de ses dépenses opérationnelles. Ces dernières, qui ont pesé pour 234,5 millions d’euros en 2017, sont principalement dues à des projets informatiques, le déploiement des initiatives du plan stratégique Agility for growth et enfin, à l’intégration de nouvelles acquisitions. Euronext complète actuellement le lancement de sa nouvelle plateforme électronique de transactions, baptisée Optiq. Les marchés d’actions du groupe doivent basculer sur celle-ci d’ici le 4 juin de cette année, et les marchés de dérivés durant le second semestre.

Acquisitions

La volonté d’Euronext d’acquérir de nouveaux marchés européens explique aussi l’impact négatif sur la marge bénéficiaire du groupe l’année passée. En 2017, la société a racheté la Bourse irlandaise pour 137 millions d’euros pour accroître sa position sur la cotation d’obligations et de fonds. Le groupe veut également rivaliser avec Deutsche Börse et le London Stock Exchange. Les deux opérateurs boursiers pèsent respectivement 20,60 et 15,77 milliards d’euros de capitalisation boursière, contre 3,72 milliards d’euros pour Euronext.

Stéphane Boujnah n’a pas précisé quelle Bourse européenne pourrait rejoindre le groupe Euronext. Les analystes estiment que la prochaine cible de la société pourrait être Bolsas Mercados y Espanoles. La Bourse de Madrid affiche actuellement une capitalisation boursière de 2,32 milliards d’euros. Mais le titre n’a pas réagi à ces spéculations. Il a clôturé sur une légère baisse de 0,22% à la Bourse de Madrid. Le marché ne semble pas croire à un tel rapprochement. Euronext disposait de 188 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents à la fin décembre 2017, pour un peu moins de 165 millions d’euros de dette de long terme.

Perspectives

Euronext devrait bénéficier de la hausse de la volatilité sur les marchés depuis le début du mois. Stéphane Boujnah a indiqué que depuis cette année, "les volumes de transactions ont été soutenus", grâce au retour de la volatilité mais aussi de la reprise économique dans la plupart des pays européens. Les volumes de transactions en actions ont grimpé de 32,5% par rapport à la même période l’année dernière, et les volumes de transactions sur les dérivés de 28,7%. "Les perspectives de croissance dans la zone euro ont été révisées à la hausse à 2,3%- 2,4% cette année, un niveau élevé, qui devrait soutenir les flux vers les actions sur nos marchés", souligne-t-il.