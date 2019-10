Euronext vise des rachats de 1 à 2 milliards d'euros

Euronext, le groupe qui gère les Bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles, a indiqué vouloir accélérer les acquisitions dans les trois prochaines années.

Euronext, le groupe qui rassemble les Bourses de Bruxelles, Paris, Amsterdam, Lisbonne, Dublin et Oslo, a présenté jeudi ses ambitions pour les trois prochaines années, placées sur le signe de la croissance. Lors d’une conférence de presse organisée à Paris, Stéphane Boujnah, CEO de la société, a indiqué que son groupe vise une marge de bénéfice d’exploitation supérieure à 60% d’ici 2020, contre 57% actuellement, pour toutes les Bourses sous la bannière Euronext. "Actuellement, Dublin et Oslo doivent consentir à un sérieux effort, car quand nous les avons rachetées, leur marge de bénéfice d’exploitation s’élevaient à 30% et 45-48% respectivement", a-t-il souligné.