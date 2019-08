FNG, un (double) retour peu concluant

Les introductions en Bourse des dix dernières années à Bruxelles n’ont pas toujours été un franc succès. Aperçu des plus grosses déceptions. Ce mercredi, FNG (2/8).

À l’image d’Ontex, FNG est également l’histoire d’un retour sur la cote bruxelloise, et même d’un double retour. FNG détient en effet aujourd’hui le réseau de magasins Brantano qui fut coté entre 1997 et 2007 avant son acquisition par le holding néerlandais Macintosh Retail Group, qui revendra à son tour Brantano à FNG au début 2016 avant de tomber en faillite. De son côté, FNG avait quitté le marché libre bruxellois en 2016 pour aller se faire coter sur Euronext Amsterdam, avant de revenir sur Euronext Bruxelles en juillet 2018 en levant une soixantaine de millions d’euros. Ces capitaux devaient permettre d’investir dans le développement des enseignes existantes (en particulier Brantano) et de soutenir la stratégie de croissance par acquisition.