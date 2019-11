Face au rally de fin d'année, les investisseurs reviennent à la charge

"Les acheteurs (bulls) sont de retour", constate Michael Hartnett, chief investment strategist chez Bank of America Merrill Lynch. "Les investisseurs font l'expérience de la FOMO, (Fear Of Missing Out, soit la peur de rater quelque chose, NDLR) ce qui a alimenté une vague d'optimisme et une augmentation de l'exposition aux actions et aux valeurs cycliques."