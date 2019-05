Faut-il investir dans l'obligation SD Worx?

Alexandre Goldwasser et Youri Huygen, analyste chez L’Investisseur, soulignent que l’obligation de SD Worx est intéressante . "Les investisseurs particuliers n’ont pas beaucoup de possibilités d’investir dans des groupes belges avec des coupures de 10.000 euros. Les obligations avec une coupure de 100.000 euros sont plus souvent émises", souligne Alexandre Goldwasser. "Le rendement du coupon net est supérieur à l’inflation", ajoute-t-il. Youri Huygen apprécie que l’obligation de SD Worx ait un prix d’émission de 100% . "Cela faisait longtemps qu’une société n’avait plus émis une obligation au prix de 100%", indique-t-il.

Toutefois, l’obligation de SD Worx est subordonnée. Cela signifie qu’en cas de problème, elle n’est pas prioritaire dans l’ordre de remboursement des investisseurs. "Elle est plus risquée", souligne Alexandre Goldwasser. "La société ne possède pas de rating. Elle n’a pas un profil ultra défensif. Si elle devait avoir un rating, ce ne serait pas un AAA. Elle se trouve, comme Vranken-Pommery, dans une catégorie intermédiaire, mais elle dispose d’un certain historique", ajoute-t-il. "SD Worx n’a pas de soucis du côté de son bilan. Mais elle compte sur le versement de dividendes de ses filiales. Or, sa filiale d'intérim souffre d’un endettement important. Son ratio dette nette/ebitda est de 2,4, alors qu’il ne faut pas dépasser 2. Du coup, elle ne peut pas faire remonter de dividende", indique Youri Huygen. "De plus, SD Worx a réalisé beaucoup d’acquisitions ces dernières années, en conséquence de quoi la société se retrouve avec beaucoup de goodwill dans son bilan. C’est un détail à ne pas négliger, surtout en cette période de ralentissement conjoncturel", précise-t-il. Mais il souligne que "la chance est réelle que l'emprunt soit clôturé anticipativement, dès le premier jour".