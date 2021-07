Faute d'accord, l'alliance OPEP+ agite tout le marché pétrolier

"L'absence d'accord sur l'augmentation de la production en août et au-delà laisse le marché encore plus déficitaire qu'auparavant", résume Neil Wilson, de Markets.com.

Le divorce entre les Émirats et l'OPEP

Les Émirats arabes unis souhaitent aujourd'hui revoir le niveau de référence à partir duquel leurs réductions de production ont été calculées, arguant que d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, le Koweït ou le Nigeria ont obtenu gain de cause. Ils refusent également de prolonger l'accord OPEP+ jusqu'à décembre 2022 et se mettent par conséquent en porte-à-faux face aux autres membres de l'alliance.

Certains observateurs commencent à se demander si les Émirats n'envisageraient pas de quitter le cartel pétrolier. "Depuis le lancement de son indice de référence Murban en mars 2021, la question de l'adhésion des Émirats arabes unis au sein de l'OPEP et de sa volonté de continuer à ralentir ses capacités" se fait de plus en plus pressante, indiquent Helima Croft et Christopher Louney, analystes chez RBC Capital Markets.