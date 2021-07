Febelfin et Assuralia lancent le "Club Invest"

Pour aiguiller les investisseurs en herbe, les fédérations sectorielles Febelfin et Assuralia initient le "Club Invest", une plateforme d'informations pour les débutants.

Avec des rendements toujours proches de zéro, les comptes d'épargne sont délaissés par les Belges. Plus de la moitié d'entre eux (55%) voudraient que leur épargne rapporte davantage et 40% font clairement le choix de placer leurs billes dans des produits financiers plus risqués.

Ce constat, c'est la Febelfin et Assuralia qui le dressent en s'appuyant sur une étude réalisée par le bureau Indiville, auprès d'un échantillon de 2.045 personnes représentatives de la Belgique.

Les jeunes fondent pour les produits exotiques

Dans l'offre disponible, ce sont les fonds cotés (ETF) qui sont les plus demandés par le public belge. Ils sont plébiscités à 51% devant les formules de pensions complémentaires (49%), les produits d'assurances (43%) et les actions des sociétés cotées en bourse (35%).

16% des investissements Dans la catégorie des 16-30 ans, la part des investissements "exotiques" monte à 16%.

Il est intéressant de remarquer que les produits que l'enquête qualifie d'"exotiques", comme le bitcoin, les turbos ou encore les options binaires, sont peu recherchés par l'investisseur belge (6%) en général.

Dans la catégorie des 16-30 ans, la part des investissements "exotiques" monte à 16%. Toujours chez les jeunes, les actions sont les seconds produits les plus courus (27%), derrière les ETF (31%).

L'aspect durable d'un produit financier se place même dans le haut de la liste des critères de choix pour 26% des personnes sondées. Elles disent clairement préférer la durabilité au rendement. Une tendance qui est encore plus perceptible chez les plus jeunes.

Bienvenue dans le Club

L'étude montre aussi que près d'un tiers des personnes interrogées (29%) ne franchissent pas le pas de la bourse par manque d'informations. Chez les jeunes, la proportion des personnes qui se lanceraient dans des investissements boursiers si elles étaient bien informées grimpe même à 47%.

Le bouche-à-oreille dans le cercle privé non financier et financier guide encore de nombreux choix d'investissements.

Fort de ce constat, Febelfin, l'organisation qui représente le secteur financier, et son pendant du secteur des assurances, Assuralia, ont lancé ce lundi le "Club Invest". Cette campagne d'information a pour but d'"expliquer les bases de l'investissement et démystifier un certain nombre de croyances", indique-t-on chez Febelfin.

Chasse à l'information

À la pêche aux informations, les petits porteurs, débutants ou confirmés, préfèrent de loin prendre langue avec des conseillers bancaires ou en assurances (55%). Internet est l'autre terrain de chasse le plus emprunté par les investisseurs en quête de nouvelles fraîches.

Un important volet éducatif accompagne la campagne "Club Invest".

Les sites des banques et des assurances (31%) arrivent avant ceux de la presse spécialisée (26%). Les tableaux de comparaison disponibles sur des sites spécialisés sont aussi très recherchés (17%), alors que le bouche-à-oreille dans le cercle privé non financier (15%) et financier (14%) guide encore de nombreux choix d'investissements.

Des influenceurs en soutien

Un important volet éducatif accompagne la campagne "Club Invest" avec des vidéos explicatives des différents produits disponibles pour le boursicoteur belge.

"Cette campagne s’attache à expliquer les avantages potentiels, mais aussi les risques et les pertes éventuelles", note Febelfin. On y découvre notamment des vidéos ludiques présentées par l'animateur Christopher Calice qui nous apprend que "les obligations, les bons d’État et les actions, c’est un peu comme la mayonnaise, la sauce à l’ail et la sauce andalouse. Quand tu t’y mets, c’est important de connaître la différence".