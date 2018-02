Fermeture de fonds pariant sur la volatilité

Nomura et Credit Suisse ont annoncé la liquidation de leurs fonds qui pariaient sur une baisse de l’indice VIX.

Nomura a fermé son produit intitulé Next Notes S&P500 VIX Short-Term Futures Inverse Daily Excess Return Index après que le cours de celui-ci a chuté de plus de 80% lundi en pleine déroute des marchés d’actions américains. La banque japonaise a décidé d’appliquer une décote de 96% sur la valeur de son contrat auprès de ses investisseurs.

Lundi soir, après Bourse, l’indice, appelé aussi baromètre de la peur des marchés, est remonté à 38 points, soit le double de son niveau de la séance précédente. Il avait atteint 50 mardi matin, un niveau qui n'avait plus été observé depuis mars 2009. "Le VIX n’aurait pas dû connaître un tel bond si l’on se base sur la corrélation historique entre les actions et la volatilité", expliquent Tze Shao et James Purcelle, analystes chez UBS Wealth Management, dans une note.