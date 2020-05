Fin de carrière chaotique pour Warren Buffett

Warren Buffett dépassé par ce qui se passe en bourse? On pourrait bien le penser. Une chose est certaine, celui que l’on surnomme "l’oracle d’Omaha" pour ses qualités de visionnaire à Wall Street doit être aujourd’hui un investisseur meurtri. Lui qui s’était toujours targué de réaliser ses meilleures affaires en achetant des participations dans des sociétés cotées lorsque les marchés baissent , est resté cette fois inactif. "Nous n’avons rien fait parce que nous ne voyons rien de si attrayant à acheter", a-t-il déclaré lors de l’assemblée générale des actionnaires de Berkshire Hathaway samedi dernier.

S’agit-il d’un aveu d’impuissance, voire d’échec? Warren Buffett ajoute en tout cas ne pas savoir ce qui se passera la semaine prochaine ou l’année prochaine sur les marchés: "Je ne sais pas et personne ne sait. L’avenir est beaucoup moins clair pour moi".Il a reconnu que des sociétés étaient venues le trouver pour obtenir un financement. Mais lorsque la Banque centrale américaine est intervenue sur les marchés, elles ne sont pas revenues. En 2008, Berkshire Hathaway avait accordé des programmes de financement à des entreprises à court de liquidités, en contrepartie d'une confortable rémunération qui pouvait aller jusqu'à 10% par an de la somme avancée.

Cessions historiques

Pour une autre raison, on peut penser que Warren Buffett est un homme d’affaires aujourd’hui blessé. De mémoire de boursier, on ne l’avait jamais vu acculé à vendre en pleine débâcle boursière des participations détenues par le holding Berkshire Hathaway qu’il dirige depuis 1966. Face à la décision des compagnies aériennes de laisser leurs appareils cloués au sol en raison de la pandémie de coronavirus, il a cédé les participations que le groupe détenait dans les quatre principales compagnies aériennes aux États-Unis: American Airlines, United Airlines Holdings, Delta Airlines et Southwest Airlines.