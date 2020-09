Fonds de placement: les femmes font mieux que les hommes

Cette année, la grande différence entre hommes et femmes tient à l'attitude vis-à-vis des actions technologiques, les stars de cette année 2020. Les femmes ont généralement donné la préférence à des valeurs comme Amazon, Apple, Microsoft et Tesla, les grandes vedettes de ces derniers mois. Apparemment plus conservateurs (et c'est un peu étonnant), les hommes ont plutôt misé sur des valeurs financières comme Wells Fargo, Visa et Berkshire Hathaway, le véhicule financier de Warren Buffett.