Football Index, la Bourse des footballeurs, au bord de la faillite...

La plus grande faillite de l'histoire des jeux d'argent au Royaume-Uni . C'est ainsi qu'est décrit l'effondrement de Football Index , cette plateforme de trading virtuel de joueurs de football , inspirée à la fois des jeux de fantasy football, des jeux de hasard... et de la bourse.

Créé en 2015, Football Index s'est peu à peu imposée dans le paysage de la Premier League, avec des présences sur les panneaux publicitaires et les maillots de joueurs. Elle a compté jusqu'à un demi-million d'utilisateurs. L'Echo la décrivait en 2018 comme un avatar du football moderne. Elle permettait aux parieurs, boursicoteurs et passionnés de football d'acheter les actions virtuelles de footballeurs professionnels, basées sur leurs performances réelles sur le terrain et sur le rayonnement médiatique qui en résultait.