François Villeroy de Galhau: "L'inflation est sans doute proche de son pic"

Le Français, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, prédit un "nouveau régime d'inflation" à la suite de la crise sanitaire, plus élevé que prévu en 2022 et essentiellement dû aux prix de l'énergie.

La BCE a revu à la hausse jeudi sa prévision d'inflation pour 2022 à 3,2%, mais table sur un retour à 1,8% en 2023, donc sous son objectif. "Il y a une bosse d'inflation incontestable", a dit François Villeroy de Galhau. "Elle est plus élevée que prévu en 2021 et 2022, essentiellement à cause des prix de l'énergie, et elle dure un peu plus longtemps."