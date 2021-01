Frank Vranken: "Les investisseurs regardent six mois plus loin"

Selon Frank Vranken (Puilaetco), le marché anticipe l'effet de la politique de Biden sur la consommation, d'où l'absence de réaction à l'attaque du Capitole.

Malgré les troubles de mercredi au Congrès des Etats-Unis, les marchés restent très calmes. Le Dow Jones a même atteint un record mercredi soir. Pour Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco, les investisseurs réagissent davantage au basculement du Sénat américain dans le camp démocrate qu'à cet épisode violent. Selon lui, la situation économique actuelle est typique d'un début de cycle.

Après l'attaque d'une des principales institutions des Etats-Unis, les marchés restent de marbre. Pourquoi?

Ca peut paraître un peu étrange de prime abord mais les investisseurs sont davantage préoccupés par ce qui influencera la politique future. Ils ont donc réagi davantage au gain des deux sièges supplémentaires au Sénat par les démocrates, ce qui permettra à Joe Biden de faire passer de nouvelles législations plus facilement. Les marchés regardent trois voire six mois plus loin.

Pourquoi cette prise de pouvoir des démocrates au Congrès est-elle bien accueillie?

Comme la majorité démocrate au Sénat est étroite, les propositions trop à gauche ne seront pas soutenues par les élus centristes, ce qui plaît aux investisseurs. Les mesures qui devraient passer fourniront davantage de soutien aux ménages américains. Elles devraient favoriser les consommateurs au détriment des grandes sociétés. Cela explique pourquoi les actions liées à la consommation ont reçu un coup de fouet.

Par contre, les actions des géants technologiques ont battu en retraite.

Les investisseurs réduisent leur exposition aux valeurs techno au profit de secteurs délaissés à cause de la pandémie.

Dans le parti démocrate, il y a de grands doutes à l'égard de la réglementation dans la grande technologie, du pouvoir de ces grands groupes ou encore du manque de concurrence dans ce secteur. Cela provoque donc une rotation: les investisseurs réduisent leur exposition à ces valeurs techno au profit de secteurs qui avaient été délaissés à cause de la pandémie, comme les actions de la consommation, du voyage, etc. Les anticipations de la politique budgétaire généreuse de Joe Biden provoquent aussi une hausse des taux d'intérêt, ce qui est du pain bénit pour les banques.

La politique de Joe Biden, favorable aux consommateurs, va-t-elle relancer l'inflation?

Biden veut, à terme, rouvrir l'économie américaine grâce à une poussée de la consommation. Les entreprises le savent. Après avoir réduit leurs stocks face aux mesures de confinement, elles commencent à présent à se préparer à les reconstituer. Mais comme la pandémie affecte encore la logistique, les entreprises sont prêtes à payer plus cher pour reconstituer ces stocks, ce qui explique pourquoi on observe une hausse dans la composante prix des indices de confiance des producteurs et dans les prix des matières premières. C'est typique d'un début de cycle.

Mais la pandémie pèse encore lourdement sur l'économie. Est-on vraiment déjà dans un début de cycle de croissance?

Les signes sont clairs et nets. Le moteur des exportations est déjà bien enclenché.

J'en suis quasiment convaincu. Les débuts de cycle se remarquent, dans un premier temps, par une reprise du commerce extérieur. Et là, les signes sont clairs et nets. Il suffit de regarder des pays tournés vers le commerce extérieur, comme la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, etc. Les chiffres confirment que leurs exportations sont en train de flamber. Côté européen, les chiffres de confiance sont meilleurs en Allemagne, parce que les exportations sont le vecteur de croissance de ce pays. Ce moteur-là est donc déjà bien enclenché.

Encore faut-il que les autres moteurs suivent...