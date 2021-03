Fund Awards: Carmignac gagne le prix principal, découvrez les autres gagnants ici

Le gestionnaire patrimonial français Carmignac remporte pour la première fois le Super Award de l’Echo et du Tijd. Columbia Threadneedle et Pimco sont nommés respectivement meilleurs gestionnaires de fonds d’actions et de fonds obligataires.

Awards individuels

Effet de taille

Les gestionnaires sont également convaincus par leurs choix, ce qui se traduit souvent par des portefeuilles concentrés ne comptant pas plus de 30 à 40 positions qui sont conservées plus longtemps que la moyenne. "Mon objectif consiste à acheter de bonnes entreprises à bon prix, et ensuite de ne plus rien faire", a expliqué Terry Smith, gestionnaire du Fundsmith Equity, lauréat de l’Award dans la catégorie des fonds d’actions internationales.