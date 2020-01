Galapagos et Argenx ont dopé la capitalisation des biotechs d'Euronext

Les biotechs belges pèsent désormais plus de trois quarts de la capitalisation boursière totale du secteur biotech des Bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles. C'est l'un des enseignements du baromètre semestriel des biotechs publié par Euronext ce mardi.

Les performances boursières des deux géants du secteur, Galapagos et Argenx , ont particulièrement influencé l'évolution de la capitalisation du secteur biotech d'Euronext. "Au cours du second semestre 2019, la capitalisation boursière totale des biotechs cotées sur Euronext a progressé de 7,4 milliards d'euros, portée par la hausse de deux biotechs belges: Galapagos (+5,95 milliards d'euros) et Argenx (+1,4 milliard d'euros)", souligne le baromètre.

Secteur à deux vitesses

Le poids important de Galapagos et Argenx dans ces statistiques semestrielles se marque encore dans l'évolution de la capitalisation boursière moyenne: "La capitalisation boursière moyenne est passée de 273 millions d'euros début 2019 à 478 millions fin 2019 (+75%). Si nous excluons Argenx et Galapagos, cette moyenne passe de 135 à 144 millions d'euros (+6%)."

Les biotechs cotées sur Euronext sont plus que jamais un secteur à deux vitesses. "Il est important de constater que 19% des biotechs cotées sur Euronext capitalisent plus de 200 millions d'euros, contre 24% au deuxième semestre 2018 et 21% au premier semestre 2019", note la plateforme de transactions boursières. "Ces dix biotechs concentrent 89,7% de la capitalisation du panel étudié, contre 83,4% au premier semestre 2019. À l’opposé, 61,5% des biotechs cotées, contre 54% à fin 2018, ont une capitalisation boursière inférieure à 100 millions d'euros et ne représentent que 4,6% de la capitalisation boursière du secteur, contre 6,8% au deuxième semestre 2018 et 6,5% au premier semestre 2019."