Gare au couteau qui tombe...

Christian Schmitt, senior portfolio manager chez Ethenea, s’est intéressé à cet adage. En principe, dit-il, tout est possible pour une action individuelle, comme l’a récemment illustré de façon saisissante la fintech Wirecard, une composante de l’indice allemand Dax. L'action a chuté de plus de 99% à la suite d'un scandale financier d'envergure (le titre vaut aujourd'hui 0,5 euro). Les actions individuelles peuvent donc chuter tel un couteau de cuisine sur le sol et, dit-il, «les moindres tentatives de les acheter avant que leur valeur ne devienne nulle finissent inévitablement par des effusions de sang. La hauteur à laquelle le couteau est rattrapé n’a donc aucune importance. Même si une action est déjà en baisse de -98%, un nouvel acheteur perdra la moitié de sa mise si le repli final finit par s'établir à -99% » écrit le gestionnaire.