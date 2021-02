Gare au prochain marché baissier...

Planche à billets

On a connu un grave problème en 2008, dit-il, à cause de la dette élevée. Mais depuis lors, cette dette a crevé tous les plafonds. Il souligne que Joe Biden et tous ses amis (dont Janet Yellen) aiment imprimer et dépenser de l’argent. Les marchés apprécient cela, mais seulement pendant un certain temps, dit-il. "Si vous croyez en ce que dit la secrétaire au Trésor Janet Yellen, alors ne m’écoutez pas", confie encore Rogers.