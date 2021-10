Gary Gensler, l'homme qui met la pression sur Wall Street

Gary Gensler l’a dit cette semaine: il ne prône pas l’interdiction des cryptomonnaies. Le président du régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), qui avait qualifié ces derniers mois les cryptomonnaies de "Far West", maintient toutefois que le régulateur doit pouvoir protéger les investisseurs qui achètent ces actifs. Tout comme il doit protéger ceux qui investissent en actions ou en fonds de placement. Et Gary Gensler, 63 ans, est décidé à frapper fort. Selon le Wall Street Journal, il est l’homme qui veut faire gagner de l’argent aux investisseurs en mettant la pression sur Wall Street. En 2002, Gensler avait coécrit un livre intitulé "The Great Mutual Fund Trap" où il accusait les gestionnaires professionnels d’empocher des commissions importantes tout en affichant de pauvres returns.