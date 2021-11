General Electric annonce sa scission en trois entreprises cotées, l'action bondit

General Electric va se scinder en trois entreprises cotées, centrées respectivement sur ses activités dans l'aviation, la santé et l'énergie.

General Electric a annoncé, ce mardi, sa scission en trois entreprises cotées, centrées respectivement sur ses activités dans l'aviation, la santé et l'énergie. Le géant industriel américain a précisé que ses filiales GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital seraient fusionnées pour former une seule entité dans l'énergie.