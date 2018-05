George Soros soutient Tesla

Le Soros Fund Management , a acquis pour 35 millions de dollars d’obligations convertibles de Tesla au premier trimestre, selon un document de la Securities and Exchange Commission, le gendarme des marchés financiers américains. La firme d’investissement de George Soros a acquis ces obligations dont l’échéance est prévue pour mars 2019, qui présentent la particularité de pouvoir être échangées contre un montant déterminé de titres sous-jacents,

L’investissement du milliardaire d’origine hongroise apporte un soutien important pour le constructeur de véhicules électriques. Tesla inquiète les investisseurs depuis le début de l’année. Ceux-ci craignent que la société arrive à court de cash pour financer la construction de la berline Model 3 de la Sedan. Les analystes de Jefferies et de Moody’s Investor ont estimé que Tesla aura besoin de lever entre 2 et 3 milliards de dollars de capital à cause de la lenteur de la production de ce véhicule, qui laisse à penser que le retour sur investissement devrait être moindre pour la société.