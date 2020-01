Georges Hübner: "L'épargnant belge est trop souvent irrationnel"

Histoire d’une pépite.

Liège, ce n’est pas que Nethys…

Gambit Financial Solutions, c’est le bébé de Georges Hübner. " L’idée a émergé en 1999 en pleine période d’exubérance irrationnelle sur les marchés. C’est l’économiste Luc Leruth qui m’a un jour appelé pour me demander s’il était possible de créer un système de profilage des investisseurs plus robuste que celui des banques. Je lui ai répondu que oui. Nous avons débuté dans un bureau de l’Université de Liège. Nous étions quatre : un matheux, un économiste, un professeur de finance et un psychologue. Aidés notamment par la Région wallonne, nous avons lancé la société en 2007. Malheureusement, il y a eu la crise financière de 2008 et certaines banques qui voulaient nous faire confiance ont annulé leurs contrats. Cela n’a pas toujours été simple, il a fallu faire preuve de résilience".

Hübner a été le CEO de 2007 à 2009, mais ce n’était pas vraiment sa vocation. "On a recruté pour le poste Geoffroy de Schrevel, un ancien de Mastercard. C’est sous son impulsion que nous sommes devenus une fintech, internationale qui plus est. On a créé un "robo advisor", un " robot-conseiller". C’est Birdee, filiale de Gambit, qui gère aujourd’hui 175 millions d’euros via des ETF (des produits qui répliquent un indice boursier, NDLR). Gambit travaille en direct avec des particuliers avec Birdee, mais aussi en direct avec des institutions financières. Toute la clientèle de conseil en investissement de BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne en France), dixième banque européenne, est ainsi gérée via Gambit. Aujourd’hui, plus d’un million de particuliers sont conseillés via Gambit".

C’est lors d’un hackathon, un événement mondial organisé par BNP Paribas pour les fintechs, que le " robo advisor " de Gambit s’est avéré le meilleur dans sa catégorie. De fil en aiguille, cela a finalement décidé BNP Paribas Asset Management à racheter une majorité de la société en 2017.

Deux ans auparavant, en 2015, Georges Hübner était devenu administrateur indépendant chez Belfius. Certains voudraient lui donner une étiquette politique. " Je ne suis pas politisé. Un académique a intérêt à rester indépendant ". Quand il est arrivé chez Belfius, il ne pouvait plus exercer de rôle managérial chez Gambit. " C’était un peu un déchirement car j’abandonnais mon bébé. Mais je suis réellement très heureux d’être administrateur de Belfius " dit ce Liégeois (par ailleurs supporter du FC Liège mais que l’on voit parfois au Standard…).

Il se dit fier de ce qu’a réalisé Gambit. La preuve que Liège ne se résume pas à Nethys et à ses affaires. " Gambit emploie une centaine de personnes dont la majorité est à Liège. On a démontré que l’on était capable de développer une activité de pointe qui n’était pas reprise dans les pôles de compétitivité de la Région wallonne. Nous avons réussi grâce à l'excellence, la ténacité et l’empathie de toute une équipe ". Preuve de ses ambitions, Gambit a ouvert un bureau à Singapour et un autre à Buenos Aires, complétant ses implantations en Belgique, France et Luxembourg.

Hübner est toujours dans le comité d’investissement de Birdee et détient encore quelques actions dans Gambit. Son rêve secret : une entrée en Bourse de Gambit. " Ce serait une sorte d’accomplissement ". Mais cela dépend de ce que décidera l’actionnaire majoritaire, BNP Paribas Asset Management.