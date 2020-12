Gilles Moëc (Axa IM): "L’annulation de dettes n’est pas une solution envisageable"

Les actions émergentes constitueront une classe d’actif très attractive l’année prochaine, selon Gilles Moëc d'Axa Investment Managers.

Axa Investment Managers a présenté ses perspectives économiques et financières pour l’année 2021. Gilles Moëc, son chef économiste, souligne que les économies occidentales vont connaître un nouveau ralentissement, avec l’Europe qui va précéder les Etats-Unis de quelques semaines. "Le ralentissement sera toutefois très loin de ce que nous avons vécu en mars dernier". De leur côté, l’Asie (et plus particulièrement la Chine) continuera de se redresser plus rapidement, avec une croissance attendue de 7,1% pour 2021 qui tirera nettement la croissance globale (5,2%).

+5,2% La croissance globale sera tirée par le redressement plus rapide de l'Asie (+7,1%), selon Axa IM.

Garantie d’état

Au niveau américain, il s’attend à des mesures de confinement plus strictes au début de l’année prochaine. "Le pari fait par les autorités américaines est en train d’échouer, avec une seconde vague qui va frapper alors que la situation du marché du travail ne s’est pas normalisée". Dans ce contexte, il estime que la nécessité de mettre en place des plans budgétaires va rester au centre de l’attention des marchés durant les prochaines semaines, tandis que la politique monétaire restera très accommodante.

Il souligne également les dangers du discours visant à annuler les dettes publiques contractées ces derniers mois. "C’est un débat inutile et dangereux de parler d’annulation de dette publique ou privée. C’est une procédure illégale qui ne va faire que tendre la situation entre les partenaires européens". Il estime qu’il est plus réaliste de négocier un allongement des échéances, et de mettre en place un système de garantie d’Etat pour la dette d’entreprise.

Stratégie d’investissement