Guild Esports, l'IPO d'une star du foot

Guild Esports, spécialisée dans la formation de joueurs de jeux vidéo professionnels, espère lever 20 millions de livres (22,3 millions d'euros) en cotant environ 40% de ses actions, ce qui lui donnerait une valorisation de 50 millions de livres, selon des sources proches du dossier. La société veut utiliser l'argent levé pour recruter de nouveaux joueurs et investir dans sa marque. Elle prévoit initialement de construire une académie de coaching pour quatre disciplines d'esport (sport électronique): les jeux Rocket League, Counter-Strike, FIFA d'EA Sports et Fortnite. Elle veut former une équipe de 20 joueurs d'ici la fin de 2021 dans ses formats de jeu. Pour l'instant, elle compte un joueur FIFA et trois joueurs de Rocket League.